Catania, Grella: “Fiducia a Tabbiani, serve avere pazienza”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport in occasione della sfida di Serie C tra Catania e Foggia al "Massimino", Vincenzo Grella ha parlato del momento della squadra allenata da Luca Tabbiani. Con 4 punti raccolti in tre partite, il vicepresidente del Catania chiede pazienza ai tifosi. "Abbiamo fatto una squadra competitiva per la categoria. All'allenatore va dato tempo, le sue proposte di gioco sono interessanti ma serve avere pazienza".