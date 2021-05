Catania, oggi giorno cruciale per il presente e per il futuro

Giornata di grande attesa per il popolo rossazzurro

Redazione ITASportPress

Ci siamo, dovrebbe essere il giorno giusto. Joe Tacopina ha promesso che mercoledì, quindi oggi, avrebbe fatto pervenire alla Sigi la sua offerta definitiva per prendersi il Catania. Se non dovessero sorgere nuovi intoppi, entro la fine di questa settimana si conoscerà la risposta della società proprietaria del club di via Magenta. Il 'se' in trattative del genere, assai lunghe e complicate, resta d'obbligo. Tacopina deve fare la sua mossa: oggi o mai più perchè non c'è più tempo per salvare il Calcio Catania dopo che la Sigi ha issato bandiera bianca.

STOP CHIACCHIERE - In questa operazione così snervante che si trascina da mesi se ne sono viste e sentite di tutti i colori con i protagonisti della vicenda che hanno cambiato le carte in tavola. Le riunioni fiume a Torre del Grifo a cui ha partecipato spesso anche l'avvocato newyorkese non hanno portato la questione vicino all’ultimo chilometro. Adesso le chiacchiere stanno a zero e l'unica cosa da fare è immettere nelle casse rossazzurre liquidità. Per l'immediato ne servono circa 10 milioni e per la programmazione del futuro molti di più.

COLLEGIO DI GARANZIA CONI - Oggi intanto si terrà la sessione di udienze della Prima Sezione e in programma a partire dalle ore 15.00, sarà trattato ed esaminato il ricorso presentato il 9 dicembre 2020 dal Calcio Catania contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 e comunicata alla società istante in pari data, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla suddetta società avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 10/TFN-SD 2020/2021, pubblicata e notificata in data 1 ottobre 2020, che aveva inflitto alla ricorrente le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell'ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma dell’ammenda di € 500,00.

PLAYOFF - Il Catania attende la decisione del Coni per poter sapere se domenica prossima alle 17.30 dovrà ospitare il Foggia o la Casertana nel match del primo turno playoff. In questi giorni si parla poco di calcio giocato, ma la partita c’è. Il tecnico Francesco Baldini ha affermato che la sua squadra deve vincere senza aspettare chi sia l'avversario. «Il nostro obiettivo è fare al meglio queste partite per provare a sognare. Se c’è una cosa che mi piace di questo lavoro è che si possono compiere delle imprese importanti. Tutti noi ci alleniamo anche solo per poterne ricordare una». Domenica sera il tecnico insomma vuole aggiungere nell’album una nuova storia al capitolo delle sfide indimenticabili al Massimino. Perché battere il Foggia (o la Casertana) significherebbe certificare con il sigillo di garanzia che il suo Catania ha fatto il definitivo salto di qualità. E dunque, potrà continuare a far sognare.