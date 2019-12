Catania, aggressione a Lo Monaco: Daspo di 10 anni al tifoso

10 anni di Daspo e l’obbligo di presentarsi alla stagione dei carabinieri di Acicatena in occasione di tutte le gare che il Catania disputerà tra campionato e coppa.

Questa la decisione del questore di Reggio Calabria nei confronti di Rosario della Sud, ovvero Rosario Piacenti, che lo scorso 27 novembre litigò e aggredì in maniera violenta l’a.d. del Catania, Pietro Lo Monaco.

I FATTI – Il dirigente rossazzurro si trovava sul traghetto che da Messina lo stava conducendo a Villa San Giovanni per assistere alla partita di Coppa Italia dei rossazzurri in programma a Potenza. Con lui anche il medico sociale del Catania. Al bar del traghetto ecco il fatto increscioso: Lo Monaco ha incrociato Piacenti. Il confronto è diventato acceso fino a trasformarsi in vera e propria violenza con il tifoso, leader del gruppo Irriducibili, che è arrivato a schiaffeggiare il dirigente. Piacenti è stato arrestato dal personale della Digos e dagli uomini del commissariato di Reggio. A distanza di qualche giorno, ecco il provvedimento.

AGGRESSIONE A LO MONACO

LE PAROLE DI LO MONACO