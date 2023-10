Catania, al “Massimino” arriva la sorpresa Latina: il punto sui nerazzurri

Dopo l'importante vittoria contro il Messina nella sfida valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C , il Catania può nuovamente accendere i riflettori sul campionato della terza serie. Dopo l'avvio di stagione con molte ombre e poche luci, la squadra di Luca Tabbiani ha reagito bene nell'ultimo turno. Contro la Casertana infatti, un gioco dinamico, il talento di Cosimo Chiricò e la freddezza in area di Samuel Di Carmine hanno regalato tre punti fondamentali agli etnei. Adesso però, la concentrazione dei rossazzurri è tutta rivolta verso il Latina, prossimo avversario in campionato.

Il sorprendente Latina di Di Donato arriva a Catania

Nel prossimo turno di campionato, il Catania sfiderà l'insidioso Latina di Daniele Di Donato. Iniziata la stagione senza i favori dei pronostici, la squadra laziale si trova al momento al quarto posto in classifica, frutto di 11 punti in 6 partite. Al contrario degli etnei, la squadra nerazzurra allenata da Di Donato ha avuto un grande impatto sulla stagione, vincendo all'esordio contro una delle favorite della vigilia per la vittoria finale del campionato, l'Avellino. Si tratta di una squadra rognosa, che affronta ogni gara senza paura e con il giusto approccio. Reduci dalla sconfitta interna contro il Brindisi inoltre, i ragazzi di Di Donato punteranno ai tre punti al "Massimino" per continuare a stupire in questa Serie C. Tra i calciatori da monitorare dal Catania ci sarà sicuramente Paganini, pericolo costante per le difese avversarie.