Catania, aspettando Ladinetti Tabbiani coccola Bocic

Il Catania conferma di trovarsi in un buon momento. Dopo il rotondo successo di Caserta la squadra di mister Luca Tabbiani ha sconfitto ieri sera il Messina. Tante le note positive a partire da un super Bocic in forma smagliante che però dovrà saltare le sfide con Latina e Juve Stabia per la sciocchezza commessa a Caserta. In questo momento la squadra è in crescita ma cercasi disperatamente Ladinetti. Quello vero, quello che sapeva orchestrare la manovra, quello che rubava la palla all’avversario e sapeva ribaltare l’azione con un cambio di gioco. Quello che senza palla si infilava tra le maglie strette delle difese e rompeva gli argini, portando superiorità numerica nella metà campo avversaria. Ha le gambi pesanti l'ex Pontedera ma sotto la guida di Luca Tabbiani potrà diventare un giocatore più completo, più equilibrato. In questo momento è imballato e in campo non si vede tanto che l'allenatore in campionato gli ha preferito Quaini. Il Catania però ha bisogno del regista di professione per migliorare la costruzione della manovra ma anche per mantenere la compattezza. Catania aspetta un segno di rinascita dal suo play della mediana, fin qui anonimo figurante di una squadra in cerca di una nuova identità.