Catania, asse di mercato con il Sassuolo. Ecco chi potrebbe arrivare

Si scalda l’asse di mercato tra il Catania e il Sassuolo. Una collaborazione iniziata alcuni mesi fa con il trasferimento dell’attaccante Luca Moro (che era di proprietà del Padova) ma la trattativa nacque a Catania e fu avviata con il club rossazzurro dall’ex d.t. Maurizio Pellegrino. E questo asse va ancora avanti visto che l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali continua ad avere un contatto proficuo con il Catania e l’attuale direttore sportivo Antonello Laneri. E difatti quest’ultimo per il Catania di Tabbiani vorrebbe fare la spesa a Sassuolo, e portare alle pendici dell’Etna ragazzi interessanti per il 4-3-3 dell’ex Fiorenzuola. Catania è una buona sponda per i neroverdi in Serie C visto che la squadra B degli emiliani non ci sarà come era stato annunciato alcuni mesi fa in terza divisione.