Catania, asta -9: le novità ma intanto i tifosi hanno preso una posizione netta

L'attesa della Catania sportiva cresce per l'asta fallimentare del giorno 4 marzo

Mancano nove giorni alla seconda asta fallimentare per la vendita del titolo sportivo del Catania e l’attesa cresce per conosce il nome del nuovo proprietario . Finora a uscire allo scoperto sono stati Benedetto Mancini e Roberto Felleca due imprenditori che non hanno suscitato entusiasmo nella piazza catanese che ieri ha preso una posizione netta e precisa. Allo stadio uno striscione è stato esposto in curva Nord con su scritto “Non date possibilità a chi ha infangato la storia di questa città". Il riferimento è anche nei confronti di alcuni esponenti di spicco della SIGI che sono stati visti insieme a Mancini allo stadio e in città.

I REQUISITI PER ACQUISTARE IL CATANIA - Per compiere tutto nei tempi previsti e non compromettere la presenza del Catania in Serie C, gli imprenditori che vogliono acquistare il club devono accedere alla Virtual data room, e presentare l’offerte mostrando garanzie di solidità e di non avere alcun legame con la precedente gestione. L’esperimento di vendita si svolgerà in data 4 marzo 2022, con un prezzo base di cessione del ramo aziendale pari a € 500.000 (Euro cinquecentomila/00). L’offerta di acquisto potrà essere presentata solo per via telematica, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it entro le ore 12.00 del 4 marzo 2022 e si intenderà depositata solo nel momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia.