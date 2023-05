Catania, Carra: “Non è escluso che resti Ferraro. Abbonamenti con novità”

Il cantiere Catania è aperto e tutta la dirigenza sta lavorando in vista della prossima stagione. Il dg Luca Carra oggi ha parlato alla Gazzetta dello Sport sul futuro. Nell'inserto regionale della Rosea il dirigente rossazzurro ha puntato l'indice anche sul budget che il presidente Rosario Pelligra vorrà stanziare per un Catania pronto al salto in Serie B. "C'è già una idea di base per gli investimenti da fare e appena arriverà il presidente (inizi giugno ndr) sarà stabilito l'importo complessivo e non solo la parte destinata al mercato".

ALLENATORE - Carra poi parla del nuovo allenatore che sta scegliendo il ds Laneri e questo fa intendere che il direttore sportivo resterà al suo posto e non si dimetterà. "Tutta la campagna rafforzamento dipende da chi sarà il nuovo allenatore e a riguardo è attivo Laneri che sta sondando il terreno. Ferraro? Non escludiamo possa anche rimanere. Appena passeremo da società dilettantistica a professionistica sarà possibile tesserare chi ha giocato col Catania e chi arriverà". Comunque al momento c'è Luca Tabbiani che resta in pole per la panchina rossazzurra visto che i colloqui con l'ex Fiorenzuola proseguono. Sul ritiro estivo due le ipotesi fatte da Carra: la Calabria o in Sicilia nelle Madonie. Per gli abbonamenti nonostante il palcoscenico sia diverso non sono previsti aumenti considerevoli. "Però -conclude Carra - ci saranno delle novità per incentivare i nostri tifosi ad acquistare l'abbonamento e superare la quota della scorsa stagione".