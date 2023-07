Catania, Carramba che sorpresa: a Zafferana c’è Ciccio Lodi

Pomeriggio di lavoro a Zafferana per il Catania di mister Luca Tabbiani, e ad assistere alla seduta il vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella insieme all’ex capitano Ciccio Lodi. Propio l'ex centrocampista rossazzurro che ha dato l'addio al calcio questa settimana, ha ricevuto l'abbraccio di tutti i calciatori rossazzurri soprattutto da quelli che la scorsa stagione insieme a lui hanno spinto il Catania in Serie C. Lodi ha preferito appendere gli scarpini al chiodo rinunciando a un anno di contratto offerto da diversi club di Serie D. Su tutti l'Acireale e il Siracusa. Il futuro di Lodi non è ancora chiaro ma pare che farà il corso a Coverciano per direttore sportivo poi magari per lui ci sarà un posto nella sede del Catania ma ancora questo è prematuro.