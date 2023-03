Catania-Cittanova, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 15 per il match del campionato di Serie D.

Redazione ITASportPress

Catania-Cittanova scenderanno in campo oggi, domenica 12 marzo 2023 alle ore 15.00 allo stadio "Angelo Massimino" per la gara valevole per la ventisettesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23.

Catania-Cittanova, le ultime Il Cataniaè primo con 69 punti (22 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta) e viene dalla vittoria contro il S. Agata. Mister Ferraroè stato chiaro alla vigilia: Nell’arco di una partita abbiamo sempre 4-5 occasioni da gol, è fondamentale riuscire a sfruttarle. È difficilissimo fare 10 vittorie consecutive e lo è ancor di più nel girone di ritorno: questi 30 punti equivalgono a 45, perché adesso gli avversari ci affrontano conoscendoci".

Gli etnei dovrebbero affidarsi a Bethers tra i pali anche se è pronto Groaz in caso di forfait. In difesa Rapisarda, Somma, Lorenzini e Castellini. In mezzo Lodi, Rizzo e Vitale mentre in avanti con Chiarella potrebbe esserci Sarao con De Luca anche se ci sono vari ballottaggi con Jefferson e Russotto.

Dal canto suo il Cittanova ha solo 24 punti in classifica (4 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte) e nelle ultime tre giornate ha ottenuto altrettanti pareggi contro San Luca, Licata e Vibonese.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Catania e Cittanova, come detto, andrà in scena oggi alle 15. Per chi non potesse andare allo stadio a vedere la gara di oggi, domenica 12 marzo, ci sarà l'opportunità di seguire la gara in diretta tv e streaming.

Il match di Serie D tra le due formazioni, infatti, sarà visibile, in chiaro ed in esclusiva TV, sul canale 11 del digitale terrestre (Telecolor) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Lodi, Rizzo, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca.

CITTANOVA (3-5-2): Bruno; Figini, Alfano, Ficara; Pavia, Rao, Boscaglia, Aprile, Condomitti; Crucitti, Giannaula.