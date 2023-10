Catania, con il Latina è test maturità 

La Coppa Italia del mercoledì, nei primi turni quando si pensa di poter rimediare a eventuali passi falsi in campionato, è soltanto una seccatura o carica? Il Catania ha battuto il Messina al Massimino con la sensazione che ha un buon potenziale anche se a volte non riesce a usarlo del tutto, si perde in cali di tensione o mancanza di determinazione. Va ricordato che il Catania ha un solo punto in più del Brindisi neopromosso e -7 dalla Juve Stabia e -6 dal Benevento che però hanno una partita in più.

SNODO IMPORTANTE La gara di domani con il Latina, diventa quindi un crocevia importante per le velleità dei rossazzurri che devono fare meglio quando sono in vantaggio gestendo la gara e non rischiando nulla. Contro i nerazzurri servirebbe la crudeltà di Di Carmine per il momento il bomber più affidabile di mister Luca Tabbiani ma è possibile che ci sia una nuova opportunità per Manuel Sarao, che ha segnato in coppa. I sessanta minuti quasi perfetti contro la Casertana sono il punto di partenza. Mai come in quell’occasione la squadra aveva giocato raccolta in trenta metri, ottimizzando le grandi potenzialità offensive della coppia Chiricò-Di Carmine. Forse domani uscirà fuori un’altra partita sporca come quella di Monopoli che non ha aiutato la squadra etnea. Tutto dipenderà dal tipo di gara che vorrà fare il Latina.