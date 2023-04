Catania da urlo anche sulla sabbia. Tris al Real Aversa

La ricreazione è finita. Dopo il pareggio casalingo contro la Sancataldese, il Catania è ripartito battendo il Real Aversa in una gara giocata su un campo impossibile. La partita è stata decisa dalle reti di Rapisarda nel primo tempo e di Andrea Russotto e De Respinis nel secondo tempo. La squadra di casa aveva pareggiato ad inizio ripresa con Gassamma. Successo meritato dei rossazzurri che non hanno rischiato nulla faticando parecchio sulla sabbia del campo della squadra casertana. Il Catania ha centrato così la ventisettesima vittoria in questa stagione in un campo bruttissimo e impraticabile. Lo stadio Bisceglia ha confermato la supremazia della capolista che non ha dato scampo al Real Aversa. E così anche la 32ª giornata, del campionato di Serie D Girone I ha sorriso agli etnei sotto lo sguardo attento del presidente Rosario Pelligra seduto in tribuna . Lodi e compagni si sono dimostrati vogliosi di riscattare il mezzo passo falso interno di sette giorni fa giocando una partita accorta.

La partita - Tutto fatto in dieci minuti. E’ l’intervallo di tempo intercorso tra il fischio d’inizio e il gol di Rapisarda. Il mister Ferraro ha lanciato dal 1’ Di Grazia e Giovinco nel suo 4-3-3. Catania subito pratico, cinico, capace di accettare la battaglia impostata dall’avversario e andare in vantaggio. Detto del campo di gioco, la prima nota del match è per il giovane Chiarella che si è infortunato dopo cinque minuti alla coscia ed è stato sostituito da Andrea Russotto. Al decimo il vantaggio del Catania con Rapisarda che di testa ha sfruttato bene il calcio d’angolo di Lodi per inserirsi sul secondo palo. Tanta sabbia in un campo più da beach soccer e la qualità del Catania non è emersa del tutto. Così la rete su palla inattiva è l’aspetto più bello della prima frazione di gioco. Dubbi su alcuni fuorigioco fischiati al Catania ma in campionati così anche gli arbitri sono dilettanti allo sbaraglio. Nella ripresa la squadra di casa ha sorpreso il Catania pareggiando al 56’ con Gassamma. Il Catania però al 28’ ha realizzato il 2-1 con Andrea Russotto che di destro ha battuto l’estremo difensore di casa. Poi a 8’ dalla fine la terza rete che ha chiuso i giochi realizzata da De Respinis.