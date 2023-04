Catania, De Luca non ama l’erba di casa ma solo quella degli altri

Giuseppe De Luca in questa stagione ha realizzato sette reti con la maglia del Catania e sempre lontano da casa, dunque: la “Zanzara” è un centravanti da esportazione. Nelle 28 partite giocate con la maglia rossazzurra, De Luca ha segnato in trasferta a: Licata, Mariglianese, San Luca, Vibonese, Castrovillari, Locri, Città di Sant’Agata.

Quella dell’ex Triestina non è la migliore stagione ma ancora mancano altre tre partite per poter incrementare il bottino in campionato. Otto sono le reti invece firmate da Jefferson di cui sei in casa e due fuori poi Sarao anche con otto di cui cinque in trasferta e tre in casa.