Catania, tutti i dettagli del contratto di Chiricò

Il Cataniache si prepara ad affrontare la prossima stagione in Serie C batte un importantissimo colpo di mercato. In queste ore è arrivato il fatidico "sì" di Cosimo Chiricò. Il calciatore classe '91 aveva richieste sia in Serie B che in Serie C dopo essersi svincolato dal Crotone ma ha scelto la maglia rossazzurra.