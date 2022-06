Catania, caccia al nuovo direttore. Ecco l’idea di Pelligra

Il nuovo proprietario e i suoi collaboratori valutano alcuni profili

Redazione ITASportPress

Nel Catania che sta per nascere con una proprietà straniera, serve uno che conosca l’ambiente. L’advisor della Pelligra Group, Dante Scibilia ai microfoni di Itasportpress ha affermato che prima di parlare di calciatori e allenatore bisognerà partire con la nomina di un direttore generale e di un direttore sportivo.“Stiamo cercando una figura che faccia da collante con il territorio. Ci sono tre persone che abbiamo individuato. Sono ex rossazzurri che hanno dato un contributo significativo al Catania ma soprattutto si tratta di persone perbene. Questo vale molto per noi perchè oltre al concetto di identità, conta anche quello della professionalità. Per capire Catania bisogna avere persone intelligenti e competenti che conoscono la piazza”.

PROFILI - Queste le parole di Scibilia a Itasportpress che fanno pensare che tra i papabili per il ruolo di direttore ci sia anche Maurizio Pellegrino ex dt dell’area sportiva del Catania. Ieri abbiamo rilanciato una indiscrezione sul dirigente 56enne in ottica Catania visto che, da quanto appreso da Itasportpress, Pellegrino è molto apprezzato dall’entourage di Ross Pelligra ed è ritenuto un bravo professionista e un’ottima persona. La decisione sul nuovo direttore verrà presa nei prossimi giorni una volta costituita la società ma già qualche nome circola e qualche contatto c'è stato con diversi elementi. L’idea di Ross Pelligra è di non avere legami col passato per creare una situazione di entusiasmo e aria nuova a Catania, ma di certo c’è che nelle società straniere quasi tutti hanno un ex bandiera all’interno della struttura. Alla Juventus c’è Nedved, al Milan Maldini, e all’Inter Zanetti e Pellegrino, per Pelligra, potrebbe essere il dirigente giusto avendo anche giocato e vinto col Catania.

CAVALLI DI RITONO - Immaginiamo solo che se Pelligra dovesse chiamare Pellegrino, il buon Maurizio si siederebbe con l’australiano a parlarne. Dopo aver detto no a Taranto e Siena, Pellegrino potrebbe fare il direttore dell'area sportiva del nuovo Catania di Pelligra che chissà che presto non gli proponga davvero un incontro, per capire se ci sono i margini per poterlo riportare dentro con il ruolo di direttore tecnico, collaborando anche fianco a fianco con Vincenzo Grella e Mark Bresciano. Poi toccherà a Pellegrino capire cosa vorrà fare davvero. Ed a Pelligra decidere se puntare sul cavallo di ritorno o meno.