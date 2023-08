Catania, è sprint Di Carmine. Le ultime per la punta. Maffei fuori lista

Il Catania si rilancia verso Samuel Di Carmine (attaccante che Itasportpress ha accostato agli etnei in anticipo). Anzi prova a stringere i tempi per dare al mister Luca Tabbiani il 34enne attaccante protagonista delle promozioni dalla serie B alla serie A di Verona e Cremonese, mentre nell’ultima stagione è ritornato al Perugia in serie B collezionando 29 presenze e realizzando 4 gol. Di Carmine da tempo è il nome in pole nella lista di Antonello Laneri per coprire la casella di attaccante centrale. Una trattativa che si è riaperta dopo che sembrava definitivamente sfumata. Operazione che potrebbe definirsi nelle prossime ore dopo i nuovi contatti tra il diesse Antonello Laneri e l'agente del giocatore. Tra l'altro i due sono legati da una lunga amicizia e dunque non vi è stato nessun intervento del vicepresidente Grella. I contatti sono stati riallacciati spinti anche da una nuova fiducia. Nelle prossime ore si può arrivare alla svolta definitiva e all'annuncio. Il Catania poi prenderà un esterno e probabilmente un terzino destro. Ma c'è spazio anche per una mezzala visto che conti alla mano sono 20 attualmente i calciatori della rosa considerando che il terzino Mattia Maffei non sarà messo in lista, Gabriel Popovic invece sì, Giuseppe Giovinco partirà (ci sono già due richieste dalla C) e Giuseppe De Luca resta in bilico.