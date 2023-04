Catania, Ferraro: “Accetto critiche ma mia squadra ha +28 punti sulla seconda”

Dopo il 3-1 al Real Aversa l'allenatore del Catania, Giovanni Ferraro, ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Telecolor: "Una partita non facile giocata su un campo difficile, ma faccio i complimenti ai ragazzi che hanno avuto la capacità di mettere il risultato a loro favore. Dedico la vittoria ai tifosi, al presidente Pelligra oggi qui con noi e a Zeoli che ha fatto 50 anni". Ferraro poi replica dopo aver ricevuto in settimana qualche critica: "Fanno parte di un percorso di un allenatore e di una squadra le critiche. Stiamo dimostrando il nostro valore con 28 punti in più sulla seconda in classifica e anche oggi siamo stati encomiabili dal punto di vista mentale. Gli allenamenti della settimana rappresentano quello che poi facciamo in campo. Faccio i complimenti a Di Grazia, che ha fatto una buona partita. Boccia ha fatto una buona prestazione. La dimostrazione che questi giocatori hanno gamba. Chiarella ha avuto un problema muscolare e nei prossimi giorni lo staff farà gli accertamenti".