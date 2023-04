Catania, Ferraro: “I calciatori guardano al futuro ma bisogna pensare al presente”

Il tecnico del Catania Giovanni Ferraro ha presentato il match di domani contro il Lamezia Terme. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Il primo obiettivo è stato raggiunto ma da oggi in avanti bisogna continuare a fare prestazione e risultato. Il Catania deve pensare partita per partita e bisogna dare il massimo per mantenere l'asticella alta. Ho detto ai calciatori che da qui in avanti abbiamo più da perdere che da guadagnare visto che l'obiettivo è stato raggiunto e nessuno deve mollare. Bisogna pensare a chiudere questo campionato e non pensare alla poule scudetto che è lontana. Per adesso concentriamoci sulla partita di domani. Qui i calciatori guardano anche al futuro ma bisogna fare prestazioni e pensare solo al presente. Tutti vogliono giocare e chi va in campo deve dimostrare il proprio valore. Non ho contatti con gli agenti dei calciatori e queste dinamiche spettano alla società. Castellini? E' un ragazzo di grande prospettiva, grande umiltà e applicazione. Giocare con la maglia del Catania dà una vetrina diversa e vale anche per andare in nazionale. La maglia ha un suo peso nel bene e nel male. Domani vogliamo festeggiare in casa la promozione con i nostri tifosi ma il Lamezia ci vorrà mettere in difficoltà. Sul futuro dico che vorrei restare a Catania ma a fine campionato ne parleremo con la società".