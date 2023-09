Catania, firma Zanellato: dettagli contratto e collocazione tattica

L'addio di Marco Palermo ha costretto la dirigenza del Catania a tornare sul mercato, quello degli svincolati. Dopo aver valutato diversi profili per la mediana la scelta definitiva è caduta su Niccolò Zanellato, centrocampista classe 1998 con un passato al Milan dove ha debuttato in Europa League mandato in campo da Vincenzo Montella, ex allenatore del Catania che di giovani ne ha lanciati tanti. Un momento felice per Zanellato che aveva passato tutti gli anni nel settore giovanile rossonero. Poi varie esperienze in giro per l'Italia da Crotone fino a Ferrara dove è arrivato nel gennaio del 2022. Con la squadra estense 45 presenze in un anno e mezzo, avventura conclusa con la rescissione consensuale. Adesso Zanellato approda al Catania e domani firmerà un contratto che secondo quanto appreso da Itasportpress.it è di due anni. Tatticamente Zanellato è un centrocampista che può essere utilizzato da Tabbiani da mezzala ma anche da regista davanti la difesa e la dirigenza rossazzurra lo ha preso anche perchè è abile nel controllo e nella conduzione della palla, anche se poco avvezzo ai lanci lunghi e alle conclusioni dalla distanza. Ha segnato 17 gol nella sua carriera collezionando 12 assist.