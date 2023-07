Catania, Grella: “Chiricò piace e abbiamo budget competitivo. Chi viene da noi…”

Il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella è intervenuto questa sera nella trasmissione Calciomercato l’Originale. Queste le principali dichiarazioni proferite ai microfoni di Sky Sport: "C'è grande entusiasmo in città che ha portato il nostro presidente Rosario Pelligra che ha un progetto molto interessante. Stiamo facendo un buon lavoro per portare prestigio in questa piazza importante però ogni passaggio ha bisogno di tempo ma c'è una base solida e giusta. Pelligra vuole fare bene con un progetto a lungo termine".