Catania, il caso Palermo: continuità evaporata e una identità da ricercare

Non è facile per nessuno vincere il campionato di Serie C Girone C sempre pieno di insidie per le big come dimostrano i risultati delle prime giornate. Il Catania di mister Luca Tabbiani vuole stare al vertice ma è ancora alle prese con qualche enigma tattico dopo la rivoluzione di agosto. In attesa di trovare l'amalgama, il mister sa che il suo Catania ha l’asticella delle ambizioni altissima ed è costretto a recitare il ruolo di favorito. Il Catania è una squadra sconosciuta oggi anche al suo tecnico come ha recentemente affermato lo stesso allenatore alla vigilia della prima partita di campionato contro il Crotone. L’inizio è stato incoraggiante sotto il profilo del gioco, è mancato solo il risultato.