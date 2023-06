Catania, la D non allenante fa scattare il fuori tutti. I volti nuovi di Tabbiani

Sta per iniziare la nuova stagione e il vicepresidente del Catania, Vincenzo Grella impone un altro lessico e un altro metodo rispetto al passato. In una parola un messaggio diverso. Non si parla più di Serie B da conquistare ma di “campionato di vertice”, così come aveva dichiarato anche il presidente Rosario Pelligra alcuni giorni fa. La parola pazienzadiventa il nuovo mantra rossazzurro. Sarà sufficiente? Dipenderà dai risultati. Tabbiani dovrà fare i conti con un contesto complicato: le giuste aspettative dei tifosi, una squadra totalmente rivoluzionata, una categoria che non ammette errori ed eleganza e una tifoseria stanca di essere lontana da quasi dieci anni dalla Serie A.