Catania, la società sferra l’attacco al mercato

Strategie di mercato per la Serie C e si fanno le prime valutazioni

Redazione ITASportPress

Gli attaccanti in organico in Serie D, non sono riusciti ad andare in doppia cifra. Bomber con passato nel calcio professionistico che durante la stagione hanno fatto fatica a buttarla dentro con regolarità. C’è chi ha fatto più gol fuori (De Luca) chi più dentro (Sarao). Ci sono stati momenti favorevoli per tutti i bomber ma è stato un rendimento a intermittenza. Jefferson, Sarao, De Luca, Litteri, Giovinco e Russotto non sanno ancora se verranno confermati ma tutto fa pensare che vadano via.

Il vice presidente Vincenzo Grella vuole per la Serie C due nuovi attaccanti per evitare che nella prossima stagione il Catania si ritrovi di nuovo con un bottino di reti scarno del reparto avanzato. Il club rossazzurro si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato. Ma è chiaro che il budget che verrà stanziato da Rosario Pelligra inciderà parecchio sulle scelte di mercato. Se come sembra la strada è quella della sostenibilità sarà difficile portare al Massimino bomber come Pietro Iemmello, attaccante da 300 mila euro di stipendio a stagione. In caso contrario il target si abbasserebbe.

Due nuovi attaccanti, si diceva. Una prima punta e un attaccante esterno, per la precisione. Il centravanti deve essere non un vice di qualcuno. Quindi non giovane, ma con tanta esperienza. I profili seguiti sono diversi e hanno esperienza in Serie C. Il Catania che verrà ha bisogno anche di un nuovo attaccante esterno in modo da avere una doppia alternativa di livello. La società però non vuole pressioni dalla piazza e chiede di poter lavorare con un ambiente sereno. Ognuno deve fare la propria parte insomma, continuando a creare un clima positivo e di unione esternamente.