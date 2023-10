Catania, l’allegra coppia affonda la Casertana e Tabbiani spegne le critiche

La storia del Catania è ricca di grandi coppie gol. Da Cantarutti-Crialesi a Mascara-Spinesi, icone di un indimenticabile passato, ai più recenti Martinez-Maxi Lopez e Bergessio-Papu Gomez fino ai quasi contemporanei Moro-Russini. Duetti che hanno segnato epoche, mandato in estasi i tifosi e fatto la fortuna degli allenatori che li hanno avuti grazie all’elevato numero di reti realizzate. Nel Catania versione 2023-24, totalmente ritoccato rispetto al passato, la differenza la sta facendo il nuovo tandem d’attacco. Mino Chiricò e Samuel Di Carmine che sono già il volto bello e travolgente della squadra etnea. L’attaccante subito a segno contro il Picerno su ispirazione dell’ex Crotone che oggi a Caserta ha fatto tutto da solo con un gol dalla propria metà campo (alla “Mascara” col Palermo) che ha sbloccato il punteggio e poi ha firmato la sua doppietta con un’altra perla da fuori area. Poi giusto per mettere le cose in chiaro, ha bussato Di Carmine con un gol che ha steso per la seconda volta la squadra di casa e poi un altro nella ripresa. Il borsino dice 4 centri di Di Carmine, e due di Chiricò ma l’intesa tra i due è già un must.

Il primo tempo è stato largamente dominato dal Catania con un Quaini faro del centrocampo e con Zammarini e Rocca molto dinamici. Catania aggressivo e occasioni da rete a grappoli. La cura Tabbiani ha dato i primi frutti visto che la fase realizzativa è migliorata. Il gol di Chiricò davvero straordinario è tutto del 32 rossazzurro ma il raddoppio di Di Carmine è arrivato dopo un’azione ben congeniata. Il Catania con Bocic ha sfiorato anche altri due gol. Del primo tempo di negativo c’è stato solo qualche pasticcio difensivo di Curado e Silvestri con Montalto che ha fallito due buone occasioni. Nella ripresa il 3-0 in avvio di Di Carmine ha chiuso subito i giochi. Una zavorra pesantissima per la compagine di Cangelosi. Chiricò ha sfornato tutto il suo repertorio segnando anche la quarta rete rossazzurra, la seconda rete in questo match. La Casertana è al limite dell’ingiudicabile. Solo qualche bagliore, senza però un minimo di reazione prima che il rullo compressore Catania torni al massimo dei giri. Il tabù Caserta è stato battuto. Quanto al criticato Tabbiani, una giornata di grazie della coppia dei sogni non basta per risolvere tutti i problemi, ma la formula Quini regista e le meraviglie della coppia Chiricò-Di Carmine è una speranza di risalire in classifica e di poter diventare grande. Ma l'avevamo scritto che il mister non era il colpevole di tutto. Unica macchia della partita di Caserta l'ingenuità di Bocic che ha commesso un brutto fallo che gli è costato il rosso diretto.