Catania, Laneri moltiplica i bomber e Tabbiani vuole 80 gol ma riflette sul modulo

CHE ATTACCO! Il mercato del Catania si è concentrato maggiormente in attacco. In casa rossazzurra sono sbarcate quattro punte, e tutte queste fanno il centravanti di mestiere. Area affollata con Sarao, Di Carmine, Dubickas e Popovic ma c’è anche Marsura che per la sua stazza sembra più un bomber che un esterno. Le statistiche dicono che in carriera 111 volte è stato schierato da ala sinistra l’ex Ascoli ma ben 85 volte centravanti quando era più giovane. Ci sarebbe anche Giuseppe De Luca al centro dell’attacco rossazzurro anche se la “zanzara” è più una seconda punta. L’ex Triestina sta facendo un buon lavoro da ala e quasi sicuramente sarà confermato.

MODULO E allora si riflette. Adesso la questione è capire cosa faranno le riserve e come si proporranno da prima alternativa a Di Carmine che sicuramente partirà titolare anche perchè l’ingaggio è di quelli importanti: scia Chiricò tanto per capirci. Il Catania giustamente punta sull’ex Perugia. Sarao non vorrà scaldare la panchina, così come Dubickas che ieri ha affermato che se gioca con continuità rende meglio. Con tutti questi attaccanti Tabbiani che non è un integralista riflette sul modulo e potrebbe proporre un sistema con due attaccanti. Il piano di azione è chiaro: 4-3-3 e colpire gli avversari sui fianchi puntando sugli uno contro uno in velocità, sulla tecnica e sull’imprevedibilità di Chiricò, Marsura e De Luca. Ma per andare in B servono tanti gol e se il Catanzaro ne ha fatti 102, Tabbiani ne vuole almeno 80. E con questo quartetto offensivo con un potenziale di almeno 10 centri a testa è già a metà strada.