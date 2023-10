Catania-Latina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte di Tabbiani e Di Donato per la sfida del girone C di Serie C tra Catania e Latina di domenica 8 ottobre

Redazione ITASportPress

Ancora qualche ora di attesa, poi sarà il momento di Catania-Latina. Al "Massimino", i rossazzurri ospiteranno una delle sorprese di questo avvio del campionato del girone C di Serie C. Il Latina di Di Donato infatti, si ritrova al momento al quarto posto in classifica e, dopo aver vinto sul campo dell'Avellino all'esordio, punta a trionfare anche in casa dei rossazzurri. Il Catania, invece, vuole trovare la giusta continuità dopo la grande vittoria di Caserta e l'avvio di stagione tra alti e bassi.

Catania-Latina, le probabili formazioni — Dopo l'ampio turnover fatto contro il Messina in Coppa Italia, il Catania di Luca Tabbiani tornerà in campo con l'undici più volte visto durante questa stagione (con la novità Deli probabilmente in campo dal primo minuto), con il tridente offensivo composto da Marsura, Chiricò e Di Carmine.