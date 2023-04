Catania, Lodi ha un motivo per giocare ancora un anno poi…

In Serie C conta anche l'esperienza per vincere il campionato

Era la grande incognita di inizio stagione. Adesso è sempre un’incognita, ma di segno opposto. Il Catania che partirà dalla Serie C la prossima stagione potrà fare a meno di Francesco Lodi ? Giovanni Ferraro forse si ritroverebbe con l’imbarazzo della scelta su come riempire quella casella che - prima - creava tanta apprensione. Già, è proprio singolare la storia stagionale del ruolo di play maker nel Catania. Su Ciccio di Frattamaggiore si diceva che fosse ormai logoro e con le pile scariche dopo l'esperienza ad Acireale eppure il centrocampista oggi 39enne ha tanta voglia di continuare almeno un altro anno e poi di trasferirsi in sede con un ruolo dirigenziale.

I precedenti - In Serie C molte squadre puntano sulle nuove leve ma ci sono anche club che per vincere il campionato si affidano all'esperienza. Con 41 anni e 13 partite con il Sangiuliano City, il difensore Manuel Pascali è il più anziano del girone A. Emerson Ramos Borges meglio conosciuto soltanto come Emerson è il calciatore più anziano del girone B con 42 anni e 28 presenze con la maglia dell’Olbia. Il portiere 41enne del Messina Ermanno Fumagalli può dirsi un veterano del campionato di Serie C, con oltre 520 presenze. Il Catania dunque non dovrebbe temere di affidare le chiavi del centrocampo a Lodi visto che l'esperienza conta parecchio. E' questo il valido motivo che ha Lodi per convincere il patron Pelligra e la dirigenza a concedere il rinnovo.