Catania, Lodi incanti ancora? Il regista senza tempo vuole la C

LO SGUARDO RIVOLTO ALLA SERIE C – A rinnovarsi con la frequenza di un tormentone in un’assolata giornata quasi estiva, è il medesimo interrogativo per il tifoso catanese: farà parte del nuovo progetto in Serie C? In questa fantomatica scacchiera di possibili acquisti, rinnovi e cessioni, ci si chiede che posto abbia Francesco Lodi. Il suo accordo con Pelligra potrebbe essere rinnovato, dando così inizio ad una nuova avventura calcistica nella terza divisione del campionato italiano. Tenendo conto delle sue ultime dichiarazioni, il classe ’84 si sentirebbe pronto per inorgoglire nuovamente i tifosi etnei. Ma Ciccio riuscirebbe ancora ad incantare il Catania e prendersi nuove rivincite? Per il regista senza tempo siamo pronti a scommettere visto che è maturo e porta la sua esperienza in dote. I risultati che ha ottenuto lo dimostrano.