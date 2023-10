Catania-Messina è anche Tabbiani vs Modica. Due amici con principi zemaniani. L’analisi

Simili, che più simili non si può. Amici e amanti di un calcio aggressivo che adottano da anni, sia l’uno che l’altro. Luca Tabbiani e Giacomo Modica se lo sono ribadito in estate, a distanza, quanto si rispettino e si apprezzino. I figli di Zeman, con un tipo di gioco propositivo e non speculare che finora non gli ha portato successi straordinari in C ma solo soddisfazioni, si troveranno avversari mercoledì sera nella partita del Massimino Catania-Messina valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C e in programma alle ore 20.45.