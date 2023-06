Intervista a G. Modica: “Catania, scommetti su Tabbiani e ti divertirai. Con me a Lecco…”

Il tecnico che piace al Catania per la Serie C, Luca Tabbiani, ha affermato ai microfoni di Itasportpress che tra i suoi modelli c’è anche Giacomo Modica, suo ex allenatore al Lecco nella stagione 2011/2012. L’ex calciatore del Palermo, dell’Acireale e del Padova che ha lavorato in passato con Zeman ha detto la sua ai microfoni di Itasportpress su Tabbiani. “Luca è bravissimo e tutti sanno come fa giocare bene la sua squadra. I numeri sono dalla sua parte nonostante sia ancora giovane. Io lo stimo molto e sono sicuro che presto diventerà un grande allenatore in Italia perchè ha idee brillanti a livello tattico e sa lavorare con il gruppo”.