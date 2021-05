Catania, Nicolosi: “Ci sono stranieri interessati al club. Con Tacopina…”

Al maggiore azionista di Sigi il compito di trovare nuovi investitori

La Sigi sta cercando nuovi interlocutori per far arrivare nelle casse del Calcio Catania liquidità necessaria per la gestione ordinaria e per l'iscrizione al campionato che dovrà essere formalizzata entro il 21 giugno prossimo. Dopo che la trattativa con Joe Tacopina si è raffreddata, l'azionista di maggioranza di Sigi Gaetano Nicolosi al quotidiano La Sicilia afferma che ci sono interlocuzioni in corso con investitori stranieri. "Abbiamo intrapreso colloqui con più gruppi e ci sono investitori che stanno valutando l'ingresso in società. Abbiamo consegnato incartamenti nelle scorse ore ad alcuni gruppi stranieri. Ora dovranno valutare tutto il dossier". Sulla pista Tacopina, Nicolosi tiene aperta ancora la porta con l'avvocato italoamericano: "Solo se arriverà una proposta concreta si potrà riaprire il dialogo". Ma da New York i segnali non sono positivi e ieri Tacopina a Itasportpress.it ha affermato che non aggiungerà neppure un euro alla sua ultima offerta della scorsa settimana. Addirittura Joe teme di aver perso gli 800 mila dollari fatti arrivare nelle casse del Catania a metà marzo.