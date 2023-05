Catania non snobba Scudetto della D che è come la Mitropa Cup per il Milan

Il regolamento della Poule Scudetto e le avversarie del Catania

Redazione ITASportPress

Finalmente è finita. Il Catania ha concluso il suo campionato lasciandosi alle spalle una Serie D davvero modesta e lacunosa sotto ogni punto di vista. La squadra di Giovanni Ferraro dopo la sua marcia trionfale in campionato, adesso vuole tagliare un altro traguardo e festeggiare anche la conquista dello Scudetto. Titolo che vuole la dirigenza e il presidente Pelligra.

Il Catania non snobba la mini competizione e vuole cucirsi il tricolore sulle maglie la prossima stagione succedendo alla Recanatese. C’è chi pensa che fregiarsi di questo titolo equivarrebbe alla conquista della Mitropa Cup del Milan che nasconde il trofeo nella ricchissima bacheca nella sede della gloriosa società rossonera perchè ricorda la disgraziata retrocessione in Serie B 1981/82. La Mitropa Cup dunque non ha trovato spazio in mezzo a Coppe dei Campioni, Intercontinentali, Scudetti e Supercoppe italiane e europee. A Catania c'è chi dice che dello Scudetto dei dilettanti se ne potrebbe farne a meno visto che la conquista sottintenderebbe la conquista della Serie D. Ma siccome in sede non ci sono trofei importanti forse lo Scudetto della Serie D potrebbe stare bene.

Lo scudetto di Serie D, dalla riforma del 1992, voluta dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stato vinto solo da 5 club che hanno partecipato a un campionato di Serie A. Delle nove vincitrici dei rispettivi gironi di Serie D e promosse in Serie C che si contenderanno il titolo di Campione d'Italia Dilettianti 2023, nel massimo campionato di calcio ha partecipato solo il Catania che come detto vuole mettere la ciliegina sulla torta e completare la festa dopo il successo nel proprio girone e la promozione tra i professionisti.

Da domenica il via al mini torneo che va regolarmente in scena al termine della stagione regolare, in concomitanza con i playoff e i playout. Il calendario della Poule Scudetto di Serie D è già stato ufficializzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Il 14 maggio si giocheranno gli eventuali spareggi tra squadre arrivate al primo posto a pari merito nei rispettivi gironi, ma sarà anche la data della 1° giornata dei tre gironi da tre squadre. Tre giorni più tardi, il 17 maggio 2023, si disputerà la 2° giornata del triangolare, mentre domenica 21 maggio 2023 è in programma l'ultima gara della prima fase.

Queste le squadre:

Triangolare 1: Sestri Levante, Lumezzane, Legnago

Triangolare 2: Giana Erminio, Arezzo, Pineto Calcio

Triangolare 3: Sorrento, Cavese/Brindisi, Catania