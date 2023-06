Catania, Pelligra: “I soldi non significano vittoria. Sul centro sportivo…”

Il presidente del Catania Rosario Pelligra ha svelato l'investimento che ha messo a disposizione per la nuova stagione. Ha detto la sua anche sul centro sportivo rilasciando una intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni più importanti su budget, centro sportivo e allenatore: "L'impegno economico non mancherà ma poi è giusto specificare che con i soldi non sei mai certo della vittoria. Noi mettiamo mezzi, cuore, impegno e professionalità. Quello che hanno messo sempre i dirigenti, il tecnico Giovanni Ferraro e i calciatori".