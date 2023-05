Catania, per il dopo Ferraro solo tecnici che hanno vinto in C. C’è nome nuovo

Strani i destini degli allenatori che anche quando vincono restano in bilico. Così Catania e Napoli, club legati da un forte gemellaggio, hanno una simile vicenda: i tecnici Giovanni Ferraro e Luciano Spalletti che hanno raggiunto l'obiettivo, potrebbero cambiare aria. Dunque anche chi si è aggiudicato il torneo non è al riparo dai ribaltoni. L'addio di Ferraro non è ancora ufficiale e la società etnea ribadisce non soltanto d’ufficio, come accade nelle migliori famiglie, ma anche nella sostanza l’appoggio all’attuale allenatore. Almeno fino al termine della Poule Scudetto. Infatti da tempo il vicepresidente Vincenzo Grella continua le sue esplorazioni per trovare il sostituto del mister di Vico Equense.