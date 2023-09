Catania, quattro portieri svincolati nel mirino e due sono ex Palermo

Come se non bastassero le varie vicissitudini in campionato, adesso il tecnico Luca Tabbiani dovrà fare i conti con un altro problemone: il suo numero 1. Alessandro Livieri resterà fermo diversi giorni per l'infortunio muscolare. Uno stop ancora tutto da valutare con attenzione visto che lunedì prossimo il portiere, che si è fermato per il fastidio muscolare durante la partita col Foggia, farà una risonanza.

Portieri nel mirino Dopo questa indagine si stabilirà la data del rientro. Intanto però la dirigenza etnea si è messa a caccia di un estremo difensore svincolato che come anticipato ieri da Itasportpressaccetti un contratto a tempo. Ma se lo stop di Livieri dovesse essere lungo, il nuovo portiere potrebbe rimanere per l'intera stagione con la partenza di Bethers a gennaio. Laneri intanto valuta alcuni profili. Tra gli svincolati ci sono: Enrico Guarna lo scorso anno all'Ascoli 12 gettoni ma tanta esperienza alle spalle per il classe 1985 in B col Bari; il 32enne Simone Colombi svicolatosi dalla Reggina dove nella stagione 2022/23 ha collezionato 26 presenze, una presenza in A col Palermo; Alberto Pelagotti classe 89 ex Novara ma soprattutto Palermo dove ha vinto la Serie D, un biennio in C con la promozione in B attraverso i play off. Con i siciliani 80 presenze, in carriera 254 presenze delle quali 47 in Serie B e 9 in Serie A con l’Empoli. Altro portiere nel mirino del Catania è Alessandro Giacomel ex Virtus Verona classe 1998. La scorsa annata per il 25enne solo 16 presenze.