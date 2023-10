Catania, Rapisarda: “Pelligra, budget ridicolo. Qual è l’investimento per rilancio club?”

Non credo. La vera domanda, quella che sinceramente incupisce perché inquieta in realtà appare il vero nodo da sciogliere. Perché Pelligra non ha investito come avrebbe dovuto sul Catania in Serie C? Ieri sera su "Corner" è stato confermato ciò che la testata Itasportpress ha scritto ed ebbe ad anticipare mesi fa. Il budget messo a disposizione di Grella è intorno ai due milioni di euro e poco più. Poco, lo hanno lasciato intendere i due professionisti che ne discutevano durante il programma. Poco, confermo senza tema di smentita. Poco, per ipotizzare qualsiasi ipotesi di rilancio serio e reale del calcio nella nostra città a certi livelli. Non è detto, è vero, che se investi di più ottieni di più. Di certo tuttavia è che quella somma è ridicola per le potenzialità di "ritorno" economico che offre Catania. Come risibile resta lo avere fatto ricorso al termine economico/ finanziario di "sostenibilità" che per chiunque conosca la realtà dei bilanci in serie C resta una boutade. O ciò che è stato più o meno inconsapevolmente. Una offesa alla nostra intelligenza. Pertanto resta la domanda. Perché, Pelligra? Tutto ciò che stiamo vivendo, insieme alla mortificante attuale classifica in zona retrocessione nonostante avere consegnato numeri di partecipazione ed entusiasmo sconosciuti ed imparagonabili in tutti e tra tutti e tre gironi della serie C, è una conseguenza a cascata. L'inesperienza generale del proprietario e del suo amministratore delegato, la squadra rifatta ex novo, la stagione storta, i 12 legni presi durante le nove partite, gli infortuni a catena non sono legati solo al caso fortuito. Né sono sufficienti a fungere da esimente agli errori approssimativi e grossolani commessi fuori e dentro il campo. Dalla mancata proposizione di un nuova organizzazione societaria sino a questo teatrino stucchevole di saghe autopremianti sempre più ridicole e sconcertanti col trascorrere dei mesi per passare allo approccio supponente e inadeguato a questa stagione agonistica.