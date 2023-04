Catania-Sancataldese, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 15 per la gara di Serie D. Sfida interessante per il Catania che ospita la Sancataldese.

Catania-Sancataldese, gara valida per la trentunesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23ì, si giocherà oggi, domenica 16 aprile 2023 alle ore 15. Match interessante con i padroni di casa che desiderano continuare a stupire in questa grande annata che li vede già promossi in Serie C.

Catania-Sancataldese, le ultime 81 punti per il Cataniacapolista e già promosso in C, 42 le lunghezze della Sancataldese e settima piazza in graduatoria. I padroni di casa, però, non hanno intenzione di fare sconti e vogliono proseguire la loro corsa a suon di record.

Per farlo, gli etnei di mister Ferrarodaranno il massimo come annunciato dal tecnico alla vigilia: "Bisogna dare il massimo come sempre abbiamo fatto in casa. Io darò possibilità a tutti di giocare come ho già fatto in passato. I giocatori vogliono stare sempre sul campo e più stiamo ad allenarci e meglio è. Il campionato non è finito e anche se l'obiettivo è raggiunto bisogna fare una poule scudetto nel migliore dei modi".

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Catania e Sancataldese andrà in scena oggi, domenica 16 aprile 2023 alle ore 15. Il match sarà valido per la trentunesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Per vedere la gara in diretta tv e streaming ci sono diverse possibilità.

La partita di Serie D in questione potrà essere vista in tv in chiaro su Telecolor e in diretta streaming sul sito www.telecolor.it.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Lodi, Rizzo, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca. All. Ferraro

SANCATALDESE (3-4-2-1): Dolenti; Oppizzi, Calabrese, Rechichi; Garziza, D'Agata, Incatasciato, Brumat; Baglione, Zerbo; Bonanno. All. Infantino