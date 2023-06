Catania, scelta sede e data del ritiro estivo

Il ritiro precampionato del Catania porterà al primo abbraccio con i tifosi rossazzurri che vogliono rivedere i loro beniamini più amati, godersi i primi acquisti e scoprire l’effetto che fa la nuova squadra con il nuovo allenatore. La dirigenza del Catania come anticipato da Itasportpress.it ha scelto una sede vicina al capoluogo etneo per un motivo: dovendo tesserare i nuovi calciatori solo dal primo luglio per evitare lunghi spostamenti e disagi organizzativi agli stessi atleti che arriveranno uno dopo l'altro come la scorsa estate, ha optato per questa nuova stagione di non andare fuori dalla Sicilia. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, la dirigenza ha scelto Zafferana Etnea come sede del ritiro e la squadra si radunerà nella seconda settimana di luglio. La società etnea dunque ha individuato nel periodo 12/fine luglio il ritiro da svolgere in altura nella località pedemontana. Magari, ci si raduna in sede a Catania per le visite mediche e poi si parte per Zafferana.