Catania, Zeoli: “Ho visto bene la squadra in allenamento, sono fiducioso”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Catania e Picerno di Coppa Italia Serie C, Michele Zeoli ha affrontato i numerosi temi della partita dello stadio "Angelo Massimino" in programma per mercoledì 8 novembre alle ore 20:45. "Abbiamo lavorato più che altro sulla testa, i ragazzi hanno fatto una rifinitura notevole, sono tutti concentrati sulla partita. Questa è una squadra forte che ho visto più volte, sono fiducioso".

Sui convocati e le condizioni di Chiricò e Bocic: "Solo piccolo acciacchi, saranno già a disposizione a partire da giovedì". Cosa dire ai tifosi? "In questo momento il tifoso vuole vedere alcune cose, basta poco per portarlo dalla propria parte. Io penso che i ragazzi siano consapevoli che possono e devono fare di più. Ho visto bene la squadra e la partita di domani viene a pennello, dobbiamo rialzarci". Poi, ancora Zeoli sugli avversari in Coppa Italia Serie C: "Il Picerno nonostante la sconfitta mi ha fatto una grande impressione qui al Massimino, da parte dei miei ragazzi ho visto tantissimo contro una squadra preparata e con dei grandi principi, come lo dimostra la loro classifica. Infine, sulla competizione: "La Coppa Italia è da prendere seriamente, così come ogni cosa qui a Catania".