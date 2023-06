Chiarella, l’agente: “Al 75% resta a Catania ma club deve fare sua parte”

In queste ore si sta discutendo molto del futuro dell'esterno di attacco Marco Chiarella che ha disputato una buona stagione a Catania nonostante sia stato frenato da un brutto infortunio. Il classe 2002 è di proprietà del Pescara e il tecnico Zeman ha chiesto il ritorno dal prestito ma il giocatore vorrebbe rimanere a Catania. L'agente del calciatore Carlo Di Renzo ai microfoni di Itasportpress.it ha affermato che il suo assistito quasi sicuramente resterà ancora un anno a Catania: "Alla fine prevarrà la volontà del ragazzo di restare in maglia rossazzurra. Sono al lavoro per farlo rimanere e sto avendo una interlocuzione con il d.s Laneri e con il Pescara. Le percentuali che resti sono alte. Mi sento di poter dire che al 75% resta e un 25% che vada al Pescara poi è naturale che il club etneo deve fare la sua parte trovando anche l'accordo con il Pescara. Chiarella è un giocatore importante e a Catania se ne sono accorti tutti. Nonostante sia stato frenato da un problema fisico è stato determinante. Nel 4-3-3 di Tabbiani sarebbe perfetto e dunque farebbe ancora meglio della scorsa stagione". L'esterno d'attacco nelle 20 partite disputate, con 5 reti all'attivo, ha mostrato grandi qualità in fase offensiva.