Con il Potenza l’ultimo atto del Calcio Catania 1946: terminò 2-2

Dopo aver battuto il Brindisi al Fanuzzi, il Catania torna in campo. Alla ricerca della giusta continuità e dei risultati, la squadra di Luca Tabbiani domenica 5 novembre (fischio d'inizio ore 14:00) sarà ospite del Potenza. Il club lucano, si ritrova momentaneamente appena un punti dietro i rossazzurri in classifica. Entrambe le squadre dunque, sono alla ricerca dei tre punti per tornare a smuovere velocemente la propria classifica.

Sono tanti i precedenti tra Potenza e Catania nella storia ma, uno in particolare, si lega a uno dei momenti più tristi in assoluto del calcio rossazzurro. Il 3 aprile del 2022 infatti, il Calcio Catania 1946 sfidò il Potenza in quella che si rivelò poi essere l'ultima partita della storia di quella matricola. Poche ore dopo quella sfida infatti, arrivò la radiazione da parte dei ranghi federali. Ma come andrò quel precedente tra Potenza e Catania? La partita terminò 2-2 e fu una partita accesa e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Il Catania trovò il vantaggio con Sipos, poi Matino e Ricci e, nel finale di gara, un gol di Piccolo fissò il risultato sul 2-2. Qualche tempo dopo, il Catania tornerà a Potenza ma, a differenza di quella volta, con una storia tutta nuova e ancora in fase di costruzione.