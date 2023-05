De Sanzo: “Vi spiego tecnicamente e tatticamente perchè Lodi incanterà in C a 39 anni”

LA MANO SUL FUOCO - Chi conosce Lodi per averlo allenato recentemente ad Acireale, è il tecnico Fabio De Sanzo che spiega a Itasportpress.it perchè il calciatore 39enne può giocare in terza serie. "Ha una visione di gioco fuori dal comune. Ha inoltre il senso della posizione e dell'inserimento ed è un giocatore determinante a livello qualitativo. Non ha più la corsa di un tempo ma nessuno nel suo ruolo è bravo come lui in Serie C. Ispira la manovra con passaggi filtranti e incanta con i suoi colpi di classe. In Serie C farà ancora meglio della D. Ho allenato in Serie C quest'anno (alla Gelbison ndr.) e calciatori come Lodi non ne ho visti e dico che me lo sarei portato con me se non avesse giocato con la sua squadra del cuore come dice sostiene. A livello fisico sta bene e ha tantissima qualità. Supportato da due centrocampisti può fare la differenza in questa categoria nonostante i suoi 39 anni. Che sia un 3-5-2 o un 4-3-3, Lodi va a nozze visto che con la sua immensa abilità tecnica sa far male all'avversario. Ai suoi compagni di squadra, se fossi io il suo allenatore, direi: "Dategli la palla poi ci pensa lui". Spesso in C ci sono partite che non riesci a sbloccare e Lodi ha l'estro anche per decidere il match con una sua magia. Non sono il suo agente ma da suo ex allenatore spero che il Catania gli conceda la possibilità di giocare in C".