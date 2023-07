Dopo l’addio al Catania, è caccia a Lodi: salgono a 5 le pretendenti

Dopo essere stato escluso dal progetto tecnico del Catania, Francesco Lodi è finito sul mercato. Dopo aver confermato l'addio e salutato i tifosi, il centrocampista con un passato in A, con Genoa, Udinese e Catania, è alla ricerca di una nuova avventura visto che si sente in condizioni fisiche perfette e dunque in grado di giocare ancora. E le offerte per l'ex numero 10 del Catania non mancano di certo. Dopo Siracusa, Akragas e Acireale, secondo quanto appreso da Itasportpress, anche il Licata e il Milazzo si sono fatte avanti. Lodi nonostante i suoi 39 anni in Serie D fa sempre la differenza. Per ottenere la sua firma occorrerà discutere, negoziare e raggiungere un’intesa e condurre l’affare in porto. Difficile, ma non impossibile visto che Lodi firmerà quando riterrà congrua l'offerta di uno dei cinque club dilettantistici.