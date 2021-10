Monterosi-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14.30 la sfida tra le due formazioni di Serie C

Monterosi-Catania si gioca oggi, domenica 24 ottobre alle 14.30. Si tratta della sfida valida per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro il Picerno mentre gli ospiti da due pari di fila, l'ultimo quello contro l'Avellino.