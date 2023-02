Catania, Sarno: “Voglio riportare questa società nel professionismo”

Sta tornando gradualmente in forma Vincenzo Sarno dopo un periodo di stop che ne ha condizionato il rendimento. Il fantasista del Catania ha infatti saltato 5 partite ma si è mosso bene anche nel week end scorso nel match contro il Locri . Ritorno in campo bagnato da un gol due settimane fa per un giocatore dal talento e dalle potenzialità indiscutibili.

Il 34enne di Secondigliano ha parlato ai giornalisti oggi. "La cosa più importante è stare insieme ai compagni e condividere gioie con loro. Noi prepariamo le partite al meglio tutte le settimane. Domenica prossima sarà un'altra gara importante. Finché la matematica non ci dice che siamo in Serie C dobbiamo continuare a spingere e a insistere. Io sono venuto a Catania per riportare questa società nel professionismo, non ho obiettivi personali ma solo collettivi. Ora voglio pensare solo al breve periodo, per il futuro c'è tempo. Abbiamo giovani molto bravi che devono ambire a categorie più alte. In generale in rosa ci sono giocatori che fanno la differenza e sono di categoria superiore, soprattutto a livello mentale che è l'aspetto più importante. Le vittorie vanno tutte festeggiate con le buone maniere. La tifoseria è parte integrante della squadra: per noi condividere con loro una gioia dopo una vittoria è fantastico".