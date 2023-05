Aguero esterrefatto dal Real Madrid: “Sembra giochino solo per la Champions…”

La Uefa Champions League è la competizione del Real Madrid, c'è poco da fare. A rendersi conto di questa realtà è stato lo stesso Sergio Aguero, ex attaccante del Barcellona ritiratisi lo scorso 2021. Il Kun è infatti rimasto esterrefatto dalla prestazione dei blancos di martedì scorso, quando sono stati in grado di contenere il City e tenere il risultato sul vantaggio per gran parte della partita. Proprio in riferimento alle merengues, c'è una cosa che l'argentino non riesce proprio a spiegarsi e che riporta a Espn: "Non comprendo il Real Madrid in Champions. Sembra che si allenino solo per giocare questa competizione. Poi li vedi in Liga e dici: "ma come fanno a giocare così?".