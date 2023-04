Altafini: “Napoli-Milan? Champions più importante del Mondiale. Avrei voluto commentarla”

José Altafini , doppio ex di Milan e Napoli, è stato intervistato dal Corriere della Sera in vista del match di stasera tra le due squadre che si giocheranno il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

COMMENTO - A domanda precisa se avrebbe voluto commentare la sfida, Altafini non si tira indietro: "Certo, ma in Italia quando una cosa funziona, cercano di cancellarla. Tanti giovani mi chiedono perché non commento più le partite. Le faccio io una domanda: uno come Pizzul non avrebbe potuto fare ancora il telecronista? Non è che uno diventa scemo e sbaglia i giocatori... ".