Atletico Madrid, Herrera: “Ecco perché ho festeggiato il gol insieme alla panchina”

Il gol di Hector Herrera di ieri sera contro la Juventus ha fatto esplodere il Wanda Metropolitano: pareggio agguantato all’ultimo dall’Atletico Madrid, con anche l’allenatore Diego Simeone in festa. Il centrocampista messicano, a fine partita, ha confessato il motivo per cui è andato a festeggiare la rete insieme alla panchina: “L’ho fatto perché ci ho trascorso molto tempo, e quando stai seduto lì vuoi sentirti sempre parte del gruppo”. La scelta del mister argentino ha pagato, infatti in tanti tifosi Colchoneros si erano chiesti come mai alcuni giocatori siano stati esclusi dall’undici titolare. Come ha spiegato ai microfoni dei giornalisti, un giocatore come Herrera sarebbe stato fondamentale per contrastare nel gioco aereo i calciatori bianconeri, forti fisicamente. E così è stato.