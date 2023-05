Balotelli e la finale di Champions: “City o Inter? Cuore diviso a metà. Meglio…”

Sull'Inter, Balo ha aggiunto: "La squadra è in forma e ha tanti giocatori che fanno la differenza. A cominciare dal mio amico Dzeko, con Edin c’era un feeling incredibile. Quando è venuto in Italia ad alcuni amici romani lo dissi subito: aspettatelo, è un fenomeno. Ma non trascurerei Lukaku e lo scatenato Lautaro: bellissimo il secondo gol con la Fiorentina in Coppa Italia. L'esperienza mi dice che in finale, in partita unica, è meglio arrivare sfavoriti. E comunque la squadra di Guardiola esprime un gran bel calcio, ma anche quella di Inzaghi è molto efficace".