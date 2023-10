Barcellona, Lewandowski: “Noi grande squadra, faremo bene in Champions”

Nessun dubbio per Robert Lewandowski . Come qualunque altro top player, il polacco punta ad alzare al cielo la Champions League che solo una volta ha vinto in carriera. E intende farlo con il Barcellona , squadra che secondo l'attaccante ha tutte le carte in regola per giocarsi una UCL da protagonista.

CHAMPIONSLEAGUE: "La nostra ultima partecipazione in Champions League si è conclusa davvero troppo presto e questo non va bene - ha esordito Lewandowski ai microfoni ufficiali del club -. Oggi per noi è di fondamentale importanza fare meglio, è stata anche una richiesta della società. Ammetto che ci sentiamo anche più preparati per affrontare la nuova stagione. L’anno scorso c'era un pò di caos intorno al club ma ora le cose sono migliorate. Questo è ciò che ci aspettiamo e il nostro obiettivo, anche se siamo consapevoli che in questo tipo di competizione la fortuna gioca un ruolo molto importante". Beh, detto fatto per l'attaccante ex Bayern Monaco che proprio questa stagione è partito alla grande. Il Barcellona ha vinto. le due partite dei gironi disputate contro Anversa e Porto, Lewa ha segnato un gol.